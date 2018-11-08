В четверг, 8 ноября, кадеты ФСО произнесли клятву в Большом Кремлевском дворце. Кадетские корпуса воспитывают юношей в духе дисциплины, благородства, воинской чести и любви к отечеству. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.