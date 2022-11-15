Девять человек пострадали в аварии с автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

ПАЗ вылетел в кювет на 226-м километре трассы "Владимир – Муром – Арзамас" около населенного пункта Туртапки.

В салоне было 19 человек. По предварительным данным, водитель был трезв, он не справился с управлением. Одной из возможных причин называют непогоду.

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