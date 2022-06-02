Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе выросло до 16

До 16 увеличилось число пострадавших в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Химках, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Уточняется, что 13 из них были госпитализированы. Еще троим помощь оказали на месте.

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