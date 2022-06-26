Москвичам рассказали последние новости дня

В Гидрометцентре продлили оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности из-за жары на понедельник, 27 июня. По городу ездят поливальные машины, остужают улицы. Специалисты рекомендуют находиться в тени с 10:00 до 18:00. В парке Музеон гуляющим бесплатно раздавали питьевую воду. Бутылку воды предлагали взять и пассажирам метро.

В Крыму приступили к подсчитыванию убытков после ливня. В результате непогоды было разрушено два моста в Симферопольском районе, подтоплены дороги. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По данным МЧС, пострадали семь населенных пунктов, в том числе Симферополь. В результате подтоплены два многоквартирных дома, 24 – частных и еще 65 дворов. Спасатели расчищали дороги от поваленных деревьев и помогали местным жителям откачивать воду. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли более 300 человек и 87 единиц техники. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 27 июня, в Крыму вновь ожидаются сильные дожди и грозы.

36 набережных благоустроили в Москве за последние годы. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр напомнил, что в прошлом году привели в порядок четыре набережных острова Балчуг. Это Софийская, Космодамианская, Раушская и Садовническая. Кроме того, был открыт первый километр набережной Марка Шагала в бывшей промзоне ЗИЛ.

В Москве прошло прощание с певцом Юрием Шатуновым. Оно длилось 6 часов. По последним данным, на Троекуровское кладбище пришли более 10 000 человек. Поклонники артиста с раннего утра несли белые розы к гробу артиста и, несмотря на жару, стояли в длинной очереди. Источник, знакомый с пожеланиями близких певца, сообщил ТАСС, что Шатунова кремируют, после чего урну захоронят на Троекуровском кладбище 28 июня. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

