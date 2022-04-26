Работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве

Работы по ремонту дорог начались в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году планируем отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, работы уже начались на МКАД и Третьем транспортном кольце", – отметил Бирюков.

Он добавил, что ремонт будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В Москве для мониторинга состояния улично-дорожной сети работают 15 передвижных дорожных лабораторий, осуществляющие сбор информации о проблемных участках и контролирующие качество работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.