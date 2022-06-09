Госдума приняла во II чтении законопроект о снижении требований к офсетным контрактам

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается снизить минимальный размер инвестиций для заключения офсетного контракта на поставку товара для обеспечения госнужд субъектов РФ с 1 миллиарда до 100 миллионов рублей.

Поправки вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Законопроект вводит ограничение на совокупное количество товара, поставку которого поставщик осуществляет в качестве единственного поставщика в течение календарного года, а также ответственность за его несоблюдение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.