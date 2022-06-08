Движение на участке Каширского шоссе ограничено до 15 июня

С 8 июня движение ограничено на участке Каширского шоссе. Об этом сообщили в Дептрансе. Это связано с ремонтными работами. Они будут идти до конца года.

С 8 по 15 июня ночью полностью перекрыт боковой проезд Каширского шоссе от владения № 49 до Москворецкого путепровода. Время работы – с 02:00 до 05:00.

До конца 2022 года движение будет ограничено в районе Замоскворецкого путепровода, при этом сохранится выделенная полоса для автобусов и несколько полос для автомобилистов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.