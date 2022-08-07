Четверых рабочих смыло в ливневый колодец на юго-востоке Москвы. Двоих спасли. Об этом сообщают информагенства.

Поиски остальных продолжаются. Известно, что больше 10-ти человек проводили очистные работы в канализационном коллекторе на Краснодарской улице. Там сейчас перекрыто движение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.