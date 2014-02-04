Участница конкурса "Бабушка Пушкина" Мария Иванова

"Бабушка Пушкина" – поэтический конкурс, облаченный в видеоряд. На телеканале "Москва 24" молодые поэты соревнуются в мастерстве владения словом. Каждый из них становится героем собственного произведения, снимаясь в короткометражном кино по его мотивам. Выбор победителя осуществляется на основании данных зрительского sms-голосования.

Мария Иванова закончила факультет режиссуры театрализованных представлений ЯУК. Она работает актрисой, а в свободное время собирает паззлы и снимается в сериалах. В конкурсе "Бабушка Пушкина" Мария выступает под номером 4. Чтобы проголосовать за нее, отправьте это число по sms на короткий номер - 2477.

Сайт проекта: babushkapushkina.ru.