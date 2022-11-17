Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

Большинство мировых лидеров признали, что в польском Пшеводуве упала не российская ракета. О падении именно украинской ракеты заявил американский президент Джо Байден.

В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц призвал проявить благоразумие. По его словам, нельзя допускать перерастания конфликта на Украине в противостояние России и НАТО.

Чем может обернуться самый пессимистичный сценарий? И какие еще есть версии развития событий? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.