Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

СБУ сочла подозрительными слова молитвы, исполненной в стенах Киево-Печерской лавры

Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор

Москвичам рассказали об альтернативных маршрутах между "Орехово" и "Автозаводской"

Стали известны подробности финансовой схемы между представителями Катара, FIFA и Парижем

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

Климатический саммит ООН стартовал в Египте

Политологи прокомментировали ситуацию с американскими выборами в конгресс

США передадут Украине систему связи SATCOM

Граждане Германии стали опасаться военной службы – СМИ

Большинство мировых лидеров признали, что в польском Пшеводуве упала не российская ракета. О падении именно украинской ракеты заявил американский президент Джо Байден.

В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц призвал проявить благоразумие. По его словам, нельзя допускать перерастания конфликта на Украине в противостояние России и НАТО.

Чем может обернуться самый пессимистичный сценарий? И какие еще есть версии развития событий? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЛозовойКристина КурумаПавел Рыбальченко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика