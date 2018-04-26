Телеканал Москва 24 будет вести прямую трансляцию 9 мая с главных площадок города

9 мая телеканал Москва 24 будет вещать в прямом эфире с главных площадок города. Все начнется ранним утром, мы будем следить за передвижением техники с полигона в Нижних Мневниках и до Красной площади. Наши корреспонденты будут работать на протяжении всего маршрута. На Тверской откроется передвижная студия Москвы 24. Затем зрителей ожидает трансляция парада в честь Дня Победы. Ведущие телеканала присоединятся к праздничным гуляниям в городских парках, а затем в прямом эфире вместе с участниками Бессмертного полка пройдут от Белорусского вокзала до Красной площади. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.