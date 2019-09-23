Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

23 сентября 2019, 21:14

Общество

Ольга Лукинова – о том, как профиль в соцсетях влияет на карьеру

Ольга Лукинова – о том, как профиль в соцсетях влияет на карьеру

В "Зарядье" расскажут, как профиль в соцсетях влияет на карьеру

Историк Петр Мазаев – о современном взгляде на революцию 1917 года

Виктория Читлова – о том, почему испытывать чувство тревоги полезно

Артем Елмуратов – о результатах генетической революции

Как художники-прерафаэлиты возмущали спокойствие Англии XIX века

Павел Любимцев – о творчестве как образе жизни

Профайлер Анна Кулик – о том, как распознать ложь во время общения

Никита Петров – Как все запомнить и развить свою память

В "Зарядье" научат приемам для развития памяти

В "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" прошла лекция по теме "Цифровой этикет". Соцсети, мессенджеры и электронная почта активно используются сегодня не только в личном, но и в деловом общении. От того, как именно выглядят наши профили в соцсетях, может зависеть наш имидж в глазах партнеров по бизнесу или работодателей, успех в переговорах, дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Какие стратегии поведения наиболее эффективны в цифровой среде? Как правильно определить границы между личным и публичным? Можно ли полноценно управлять собственной репутацией в виртуальном пространстве? Какие инструменты лучше всего помогают на пути к успеху? Об этом рассказала Ольга Лукинова, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС.
Мослекторий общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика