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19 февраля 2018, 16:58

Наука

Наталья Басовская – о мифах и правде в эпоху инквизиции

Наталья Басовская – о мифах и правде в эпоху инквизиции

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В РГГУ прошла лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Нетемное средневековье: мифы и реальность, инквизиция в истории и стереотипах".

По мнению Натальи Ивановны, у каждой эпохи есть свои темные и светлые эпизоды. Однако только за эпохой Средневековья укрепился эпитет "темное". Почему?

Подробную и достоверную картину эпохи помогла представить Наталия Басовская, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, директор учебно-научного Центра визуальной антропологии и эгоистории, содиректор Российско-американского центра библеистики и иудаики.
Мослекторий история наука
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