Дни рождения больших панд в Московском зоопарке

31 июля в Московском зоопарке отметили дни рождения двух больших панд – самца Жуи и самки Диндин. Праздничная программу открыло шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. Оттуда прошлось традиционное китайское шествие с бумажным драконом – символом страны. В вольере для именинников разложили подарки в красочных пакетах и коробках.

Самец панды Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. Он расположен на старой территории столичного зоопарка.