30 сентября 2017, 19:19Культура
Всемирный день вегетарианства в Культурном центре ЗИЛ
В Культурном центре ЗИЛ отметили Всемирный день вегетарианства. Гости попробовали веганские хот-доги, колбаски, гонконгские вафли и другие угощения.
В сыроедных кафе устроили посиделки и кулинарные мастер-классы, образовательные лекции о здоровом образе жизни и концерты.
Наш корреспондент приехал на торжество, чтобы узнать у посетителей, что заставляет их отказываться от мяса, легко ли переходить на растительное меню, есть ли шанс сорваться и чем все-таки заменить мясо.