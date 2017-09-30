Всемирный день вегетарианства в Культурном центре ЗИЛ

В Культурном центре ЗИЛ отметили Всемирный день вегетарианства. Гости попробовали веганские хот-доги, колбаски, гонконгские вафли и другие угощения.

В сыроедных кафе устроили посиделки и кулинарные мастер-классы, образовательные лекции о здоровом образе жизни и концерты.

Наш корреспондент приехал на торжество, чтобы узнать у посетителей, что заставляет их отказываться от мяса, легко ли переходить на растительное меню, есть ли шанс сорваться и чем все-таки заменить мясо.