Фрагмент мюзикла "Чудеса и куралесы"

В Московском театре мюзикла прошел спектакль "Чудеса и куралесы", созданный по мотивам книг Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". История девочки, попавшей в фантастическую страну, рассказана легко, интересно и красочно. Постановка дополнена игрой света, видеоэффектами и иллюзиями.

Над изобретательными декорациями работал Оливье Ландревиль, над костюмами – Виктория Севрюкова. Музыку написал Владимир Баскин, а либретто – Николай Голь и Софья Журавлева. Режиссер-постановщик – Марина Швыдкая.

Смотрите фрагмент постановки.