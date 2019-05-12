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12 мая 2019, 22:46

Культура

Фрагмент мюзикла "Чудеса и куралесы"

Фрагмент мюзикла "Чудеса и куралесы"

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В Московском театре мюзикла прошел спектакль "Чудеса и куралесы", созданный по мотивам книг Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". История девочки, попавшей в фантастическую страну, рассказана легко, интересно и красочно. Постановка дополнена игрой света, видеоэффектами и иллюзиями.

Над изобретательными декорациями работал Оливье Ландревиль, над костюмами – Виктория Севрюкова. Музыку написал Владимир Баскин, а либретто – Николай Голь и Софья Журавлева. Режиссер-постановщик – Марина Швыдкая.

Смотрите фрагмент постановки.
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