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07 декабря 2018, 19:55

Общество

Экскурсия в IT-компанию Mail.Ru Group

Экскурсия в IT-компанию Mail.Ru Group

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В рамках акции "День без турникета" состоялась экскурсия в IT-компанию Mail.ru. Компания развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов.

Компании принадлежат:

  • Почтовый сервис;
  • социальные сети – "ВКонтакте" и "Одноклассники";
  • онлайн-игры (Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World);

  • сервис MAPS.ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap;

  • сервис поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club;

  • мессенджеры ICQ, Tam Tam и Агент Mail.Ru;

  • сервис бесплатных объявлений с привязкой к геолокации Юла;

  • маркетплейс китайских товаров Pandao;

  • СУБД Tarantool с открытым исходным кодом;
  • платформа для промышленного интернета вещей.

"День без турникетов" – масштабная городская акция, которую организует департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Москвичи и гости столицы могут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, побывать на заводах и фабриках, узнать о разных профессиях и производстве обуви, мороженого, напитков, роботов и много другого.
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