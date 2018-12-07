07 декабря 2018, 19:55Общество
Экскурсия в IT-компанию Mail.Ru Group
В рамках акции "День без турникета" состоялась экскурсия в IT-компанию Mail.ru. Компания развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов.
Компании принадлежат:
- Почтовый сервис;
- социальные сети – "ВКонтакте" и "Одноклассники";
- онлайн-игры (Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World);
- сервис MAPS.ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap;
- сервис поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club;
- мессенджеры ICQ, Tam Tam и Агент Mail.Ru;
- сервис бесплатных объявлений с привязкой к геолокации Юла;
- маркетплейс китайских товаров Pandao;
- СУБД Tarantool с открытым исходным кодом;
- платформа для промышленного интернета вещей.
"День без турникетов" – масштабная городская акция, которую организует департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Москвичи и гости столицы могут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, побывать на заводах и фабриках, узнать о разных профессиях и производстве обуви, мороженого, напитков, роботов и много другого.