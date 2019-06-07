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07 июня 2019, 19:05

Культура

Как проходит фестиваль "Времена и эпохи"

Как проходит фестиваль "Времена и эпохи"

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С 7 по 16 июня в Москве проходит яркое событие в мире исторической реконструкции – международный фестиваль "Времена и эпохи". В этом году участниками праздника станут тысячи энтузиастов реконструкции из России и зарубежных стран: Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздадут самые разные исторические эпохи – от Античности до позднего СССР, проведут рыцарские турниры, интересные и познавательные экскурсии, и многое другое.

Наш корреспондент Ярославна Зорькина посетила центральные площадки и рассказала, что ожидает москвичей и гостей столицы на историческом фестивале в этом году.
Москва онлайн фестивали культура
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