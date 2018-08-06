Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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06 августа 2018, 22:35

Почему саботаж может быть искусством

Почему саботаж может быть искусством

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Воздушный перформанс об эволюции мира на высоте 19 метров

Объединение "Манеж" запускает образовательный курс "Всеобщая история искусств. Современное искусство". За восемь лекций курса слушатели узнают о жанре "Перформанс", феминистских практиках, искусстве после интернета и больших художественных коллективах, сложившихся в XX веке.

6 августа состоялась одна из лекций цикла, ее название – "Саботаж как вид искусства".

Прочитал лекцию Андрей Паршиков, куратор, арт-критик, выпускник факультета истории искусств РГГУ, куратор V-A-C LIFE. Андрей курировал около 30 выставок в России, США и Европе. Преподавал в Британской высшей школе дизайна, Институте проблем современного искусства, Московской школе по гендерным исследованиям, РГГУ, Академии изящных искусств в Хельсинки. Свои статьи Андрей публиковал в изданиях Springerin Magazine, Manifesta Journal, "Художественный журнал", "Артхроника", OpenSpace.
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