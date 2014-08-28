На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 39 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 39 избирательного округа. В него входят: Ново-Переделкино, Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк и район Внуково.

Участие в предвыборных дебатах принимают Виктор Сиднев ("Гражданская Платформа"), Дмитрий Сысоев ("Яблоко"). Позже к выступающим присоединился Александр Ноздрин (ЛДПР).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.