В Кемерове слоны сбежали из цирка и отправились на прогулку в парк

Кемерово превратился в настоящие каменные джунгли. По городу спокойно разгуливали два слона. Шокированные горожане сняли их на видео и выложили в Сеть. Оказалось, что парочка сбежала из передвижного цирка и отправилась прямиком в парк.

Вскоре появились дрессировщики, они долго пытались угнаться за своими подопечными, пока не настигли беглецов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.