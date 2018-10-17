Британские букмекеры принимают ставки на возможное имя первенца Меган Маркл и принца Гарри

Букмекеры решили заработать на первенце Меган Маркл и принца Гарри, который даже еще не родился. Они начали принимать ставки на его имя. При этом пол ребенка неизвестен и, возможно, пара вообще не будет рассказывать об этом до его рождения. Однако этот факт никого не останавливает.

Уже выдвигают возможные варианты. В случае появления на свет дочки ее могут назвать Дианой, в честь матери принца. Ставки на это имя самые высокие – десять к одному. Следующие в топе – Виктория, Александра и Элис. Мужских имен предлагают меньше, ставят на варианты: Артур, Альберт, Эдвард и Чарльз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.