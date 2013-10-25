С сегодняшнего дня в связи с плановыми ремонтными работами на трех направлениях МЖД временно меняется расписание.

С 29 октября на Казанском направлении - на участках из Голутвина до платформы 88 километра, станции Шиферная и Виноградово, а также из Москвы в Голутвин несколько электричек отменяются, а некоторые поезда начнут отправляться и прибывать раньше или позже.

Кроме того, в предстоящий вторник перестанут ходить экспрессы Москва - Рязань отправлением в 12.34 и Рязань - Москва - в 11.25. Также некоторые изменения ждут Киевское и Рижское направления московской железной дороги.