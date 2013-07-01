Автоинспекторы смогут самостоятельно штрафовать фуры за въезд на МКАД

Сотрудники московского управления ГИБДД, согласно принятым поправкам в столичный кодекс об административных правонарушениях, с 1 июля могут штрафовать фуры за въезд на МКАД в дневное время.

Ранее водителей фур, которые въезжали в пределы МКАД без необходимого разрешения, штрафовали только благодаря методам фото- и видеофиксации нарушений. Теперь, с 1 июля, за нарушение федеральных норм в Москве могут штрафовать уже автоинспекторы.



С 1 марта фурам массой выше 12 тонн запретили выезжать на МКАД днем. Правила сначала относились только к транзитным большегрузам, затем распространились на все. Штраф за нарушение с сегодняшнего дня увеличен до 5 тысяч рублей.