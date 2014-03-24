Сергей Собянин проинспектировал работы по реконструкции "Лужников"

После реконструкции "Лужники" станут вместительней на три тысячи мест. Как сообщил телеканал "Москва 24", стадион сможет принять 81 тысячу болельщиков. Стадион, где ведутся работы, 24 марта проинспектировал Сергей Собянин.

После глобального ремонта арена будет соответствовать стандартам FIFA. При этом планируется максимально сохранить архитектурные особенности спорткомплекса. Об этом мэру доложил его заместитель по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин.

Сергей Собянин поручил строителям не отставать от графика реконструкции, который они пока опережают.