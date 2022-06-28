Лидеры G7 планируют установить предельные цены на российский газ

Лидеры G7 на саммите в Германии хотят установить предельные цены на российский газ. Агентство Bloomberg сообщило, что изучить такую возможность должны профильные министерства. Кроме того, в итоговом документе собираются огласить механизм ограничения цен на нефть из России. Так, коллективный Запад пытается снизить доходы, которые получает Москва при растущей стоимости энергоресурсов.

Как пишет Bloomberg, некоторые государства настроены скептически, так как идея нарушает рыночный процесс. А другие члены Евросоюза вообще боятся, что Россия еще больше сократит поставки газа, и тогда цены еще подскочат.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.