В ночь на 17 февраля в метро провели экскурсии

В ночь на 17 февраля по столичному метро водили экскурсии, передает телеканал Москва 24. Начали с электродепо "Измайлово" – обычно закрытого для пассажиров объекта. Гостям рассказали об истории депо и поездах, а затем переместились на станцию "Первомайская", последний пассажирский поезд с которой ушел еще в 1961 году. Она задумывалась как временная, но материалов не пожалели, и отстроили в стиле Сталинского ампира. Ну а потом пассажиров прокатили на легендарном составе типа А по безлюдной синей ветке под рассказы об архитектуре и особенностях каждой станции.