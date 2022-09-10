"Миллион призов": первые 50 автомобилей разыграны среди участников онлайн-голосования

Утром 10 сентября в эфире телеканала Москва 24 прошел первый розыгрыш "Миллиона призов". В нем участвовали москвичи, пожелавшие отдать свой голос онлайн. Есть шанс выиграть одну из 100 машин. Еще разыгрывают более 500 тысяч призов.

После розыгрыша в течение трех дней после полудня победителям будут направлять СМС с описанием выигранного приза. Для того, чтобы его получить, нужно активировать свой уникальный код на официальном сайте программы. Сделать это можно до 26 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.