Метеорологи пообещали солнечную погоду в праздничные выходные в Москве

Метеорологи пообещали москвичам много солнца в эти праздничные выходные. Дождей пока не предвидится. Однако температура по-прежнему отстает от нормы на пару градусов. Днем ожидается около 15 градусов тепла.

11 сентября будет еще немного потеплеет. Воздух может прогреться до 18 градусов. При этом будут резкие перепады температуры, в ночные часы вероятны заморозки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.