Специалисты прокомментировали создание бомбы с ядерными отходами на Украине

Как сообщили в Минобороны России, украинские организации имеют поручения по созданию "грязной бомбы". Она представляет из себя ядерные отходы, которые возникают в процессе работы атомной электростанции. Работы по созданию такого оружия находятся на завершающей стадии.

Эксперты считают, что применение такой бомбы может обернуться для Украины катастрофой наподобие чернобыльской. Если активировать такое оружие, то в результате взрыва получится большой выброс ядерного излучения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.