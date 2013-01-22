90-летний актер Владимир Этуш попал в больницу

Во вторник стало известно, что Владимир Этуш находится в больнице. У 90-летнего актера врачи диагностировали воспаление легких и приняли срочное решение о госпитализации. Медики борются за жизнь знаменитого актера. Он находится в элитной московской клинике, по разным данным, еще с минувшей пятницы.

Из-за серьезной болезни творческий вечер Владимира Этуша перенесли на неопределенный срок. Он был запланирован на 29 января. Но сегодня актер сказал журналистам, что чувствует себя удовлетворительно и просит успокоить всех своих поклонников, которые за него волнуются.