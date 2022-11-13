МО показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Южного военного округа

Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Южного военного округа. В зоне специальной военной операции они выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ.

Вести разведку целей и корректировку огня помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Российские танкисты во время боя подбили украинский танк, что привело к детонации боекомплекта. После этого российская боевая машина вернулась в укрытие для пополнения боезапаса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.