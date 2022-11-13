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10:30

Безопасность

МО показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Южного военного округа

МО показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Южного военного округа

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Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Южного военного округа. В зоне специальной военной операции они выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ.

Вести разведку целей и корректировку огня помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Российские танкисты во время боя подбили украинский танк, что привело к детонации боекомплекта. После этого российская боевая машина вернулась в укрытие для пополнения боезапаса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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