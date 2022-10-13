Эксперт рассказал, к чему приведет установление потолка цен на российские энергоносители

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на нефть из России в районе 60 долларов за баррель. Ранее в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран-G7 говорилось, что западные страны добились значительного прогресса в работе над деталями потолка цен на российскую нефть.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков рассказал, к чему приведет установление потолка цен на энергоносители. Также эксперт объяснил, как удары РФ по инфраструктуре Украины скажутся на европейских потребителях.

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