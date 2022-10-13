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Общество

Собянин: адресно-инвестиционная программа 2023–2025 годов будет носить социальный характер

Собянин: адресно-инвестиционная программа 2023–2025 годов будет носить социальный характер

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В Москве утвердили Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. В нее входит перечень объектов, строительство и реконструкцию которых профинансируют за счет городского бюджета.

Так, за три года планируют построить шесть миллионов квадратных метров жилья, в том числе около 5,5 миллиона квадратных метров по программе реновации. За это время в городе достроят более 130 социальных объектов. Среди них – новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана, свыше 60 зданий детских садов и школ, восемь поликлиник, около 30 объектов спорта.

В 2023 году столичное метро станет больше сразу на 14 станций. А в 2024 году на карте метро появится новая Троицкая линия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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