Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин 17 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь пойдет об экономических процессах. Влиянии на них сложившейся ситуации и враждебных проявлений Запада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.