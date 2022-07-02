Сотрудники спецслужб РФ предотвратили теракт в Херсоне, сообщили в ГУ МВД по области.

Владельцы туристических объектов будут освобождены от НДС на 5 лет, заявили в правительстве РФ.

Зарегистрировать недвижимость по всей России теперь можно в любом центре госуслуг, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

