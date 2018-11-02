Городские службы переходят на праздничный режим работы

Из-за праздников некоторые городские службы поменяли график.

В центрах госуслуг выходной будет только 4 ноября. Вопросы по обмену паспорта и оформления пенсий лучше решить 2 и 3 ноября в первой половине дня.

Поликлиники 3 ноября будут работать по обычному графику, а 4 и 5 ноября часы приема сократят. Травмпункты открыты все дни.

Тем, кто решит отправиться в ЗАГС в эти выходные, рискуют прийти к закрытым дверям 4, 5, а также 6 ноября. Оформить необходимые документы можно 2 и 3 ноября до 17.00. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.