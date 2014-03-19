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Новости

19 марта 2014, 11:13

Договор о присоединении Крыма ратифицируют в ближайшие три дня

Договор о присоединении Крыма ратифицируют в ближайшие три дня

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В ближайшие три дня в Госдуме планируют ратифицировать соглашение по поводу Крыма. В среду, 19 марта, депутаты проводят пленарное заседание, на котором присутствуют и представители полуострова, передает телеканал "Москва 24". В Госдуме не исключают, что придется провести и дополнительное - внеочередное - совещание, чтобы успеть выполнить все юридические процедуры.

"Наша задача сделать так, чтобы и вопросы, касающиеся ратификации, и вопросы, касающиеся подписания необходимых конституционных законов, сегодня нашли свое решение. И завтра на совете Госдумы мы примем решение о постановке этих вопросов на пленарное заседание. Уверен, что все мои коллеги приложат максимум усилий для того, чтобы в пятницу мы могли ратифицировать соответствующие соглашения, запустить процедуру принятия конституционных законов", - сообщил заместитель председателя Госдумы России Сергей Железняк.

На встрече крымской делегации с депутатами Госдумы планируется обсудить множество вопросов, связанных с совместными проектами. Речь также пойдет об усилении сотрудничества между Госдумой и Госсоветом Крыма.
Сюжет: Статус Крыма
Госдума новости Федор Баландин соглашения Крым
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