Договор о присоединении Крыма ратифицируют в ближайшие три дня

В ближайшие три дня в Госдуме планируют ратифицировать соглашение по поводу Крыма. В среду, 19 марта, депутаты проводят пленарное заседание, на котором присутствуют и представители полуострова, передает телеканал "Москва 24". В Госдуме не исключают, что придется провести и дополнительное - внеочередное - совещание, чтобы успеть выполнить все юридические процедуры.

"Наша задача сделать так, чтобы и вопросы, касающиеся ратификации, и вопросы, касающиеся подписания необходимых конституционных законов, сегодня нашли свое решение. И завтра на совете Госдумы мы примем решение о постановке этих вопросов на пленарное заседание. Уверен, что все мои коллеги приложат максимум усилий для того, чтобы в пятницу мы могли ратифицировать соответствующие соглашения, запустить процедуру принятия конституционных законов", - сообщил заместитель председателя Госдумы России Сергей Железняк.

На встрече крымской делегации с депутатами Госдумы планируется обсудить множество вопросов, связанных с совместными проектами. Речь также пойдет об усилении сотрудничества между Госдумой и Госсоветом Крыма.