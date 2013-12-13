13 декабря Госдума в третьем чтении обсудит закон о "резиновых квартирах". За фиктивную регистрацию по месту пребывания или месту жительства депутаты предлагают наказывать рублем. Нарушителям грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей. Возможно также наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. Аналогичные санкции предусматриваются и за фиктивную постановку на учет иностранца или человека без гражданства. Кроме этого в административный кодекс предлагают внести дополнительную статью. Она предусматривает наказание за незаконное проживание в квартире, то есть без регистрации. Самих проживающих будут штрафовать на три-пять тысяч рублей. Собственников жилья - на пять-семь тысяч рублей.