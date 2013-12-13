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13 декабря 2013, 07:40

Экономика

Госдума в третьем чтении обсудит закон о "резиновых квартирах"

Госдума в третьем чтении обсудит закон о "резиновых квартирах"

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Госдума планирует смягчить закон о "резиновых" квартирах

13 декабря Госдума в третьем чтении обсудит закон о "резиновых квартирах". За фиктивную регистрацию по месту пребывания или месту жительства депутаты предлагают наказывать рублем. Нарушителям грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей. Возможно также наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. Аналогичные санкции предусматриваются и за фиктивную постановку на учет иностранца или человека без гражданства. Кроме этого в административный кодекс предлагают внести дополнительную статью. Она предусматривает наказание за незаконное проживание в квартире, то есть без регистрации. Самих проживающих будут штрафовать на три-пять тысяч рублей. Собственников жилья - на пять-семь тысяч рублей.
Госдума законы Ксения Чепенко новости Роман Карлов резиновые квартиры недвижимость
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