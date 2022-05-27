В Москве открылся гастрономический фестиваль "Рыбная неделя"

В Москве стартовал фестиваль "Рыбная неделя". Он является одним из самых популярных у горожан. На площадках фестиваля можно купить и попробовать десятки видов свежей рыбы и морепродуктов со всей России.

В рамках фестиваля состоятся различные творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов. Показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон" организованы на Гольяновскому пруду, а на Москве-реке пройдет заплыв на SUP-бордах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.