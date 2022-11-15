12:00Город
Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко
Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко. Длина проезжей части составит около 30 метров. Ширина проезжей части составит около 5 метров.
Новая дорога станет частью проекта реконструкции Старо-Рублевского путепровода. Улицу Ивана Франко продлят до улицы Герасима Курина.
Подобная мера должна улучшить дорожную ситуацию. Водителям станет проще добираться до улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.