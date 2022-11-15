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Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко

Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко

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Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко. Длина проезжей части составит около 30 метров. Ширина проезжей части составит около 5 метров.

Новая дорога станет частью проекта реконструкции Старо-Рублевского путепровода. Улицу Ивана Франко продлят до улицы Герасима Курина.

Подобная мера должна улучшить дорожную ситуацию. Водителям станет проще добираться до улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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