Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко. Длина проезжей части составит около 30 метров. Ширина проезжей части составит около 5 метров.

Новая дорога станет частью проекта реконструкции Старо-Рублевского путепровода. Улицу Ивана Франко продлят до улицы Герасима Курина.

Подобная мера должна улучшить дорожную ситуацию. Водителям станет проще добираться до улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина.

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