Новости последнего часа: ВСУ ударили по Пантелеймоновке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 5 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Посольство РФ в Бразилии получило посылку с неизвестным содержимым, она обезврежена.

Движение перекроют на улице Маресьева с 18 июля до 1 августа из-за строительных работ.

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