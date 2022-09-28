Новости часа: сотрудников на испытательном сроке не могут уволить в случае мобилизации

Сотрудников на испытательном сроке не могут уволить в случае мобилизации, сообщает портал Объясняем.рф.

Еврокомиссия предлагает ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров.

Пассажиры автобусов Мострансавто совершили более 63 миллионов поездок между столицей и областью с начала года.