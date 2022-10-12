Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:00

Экономика

Новости часа: РФ может направить объемы с "Северных потоков" через Турцию в Европу – Путин

Новости часа: РФ может направить объемы с "Северных потоков" через Турцию в Европу – Путин

У российских производителей возникли проблемы с оплатой зарубежных семян из-за санкций

Для ремонта Крымского моста прибыл первый плавучий кран

ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

Новые музейные пространства откроются на ВДНХ до 2024 года

Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе

Путин поручил продлить действие программы социальной газификации

Новости часа: Путин сообщил, каким странам РФ не будет поставлять энергоресурсы

Путин заявил, что РФ готова поставлять газ в ЕС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова перенаправить объемы с "Северных потоков" через Турцию в Европу. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

В Белгородской области работает система ПВО. Об этом сообщили власти региона.

Москва планирует направить на поддержку бизнеса и промышленности в новом году более восьми миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
Екатерина ФоменковластьэкономикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика