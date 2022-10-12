Новости часа: РФ может направить объемы с "Северных потоков" через Турцию в Европу – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова перенаправить объемы с "Северных потоков" через Турцию в Европу. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

В Белгородской области работает система ПВО. Об этом сообщили власти региона.

Москва планирует направить на поддержку бизнеса и промышленности в новом году более восьми миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.