"Мистические новости": Аномальная зона 47 километра Калужского шоссе

На 47 километре Калужского шоссе есть лес, а на противоположной стороне поля пруд и деревня. Это мало кому известная аномальная зона Подмосковья - тут в сумерки местные обитатели нередко наблюдают приведения. Еще до того, как много лет назад Калужскую дорогу покрыли асфальтом, на этом месте был глубокий овраг, в котором в темное время промышляли разбойничьи шайки. Они грабили и убивали проезжих купцов. Самой лютой была банда, во главе которой стоял атаман Степан Хоботов, с тех пор овраг в народе стал именоваться Хоботовским.