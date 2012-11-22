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Новости

22 ноября 2012, 02:00

"Мистические новости": Аномальная зона 47 километра Калужского шоссе

"Мистические новости": Аномальная зона 47 километра Калужского шоссе

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На 47 километре Калужского шоссе есть лес, а на противоположной стороне поля пруд и деревня. Это мало кому известная аномальная зона Подмосковья - тут в сумерки местные обитатели нередко наблюдают приведения. Еще до того, как много лет назад Калужскую дорогу покрыли асфальтом, на этом месте был глубокий овраг, в котором в темное время промышляли разбойничьи шайки. Они грабили и убивали проезжих купцов. Самой лютой была банда, во главе которой стоял атаман Степан Хоботов, с тех пор овраг в народе стал именоваться Хоботовским.
Дмитрий Хаустов новости Алексей Сканави Кристина Аристова мистические новости
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