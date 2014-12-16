Рубль перестал интересовать активных инвесторов - Елаховский

О том, какие факторы привели к сложившейся экономической ситуации, рассказал экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.

По его словам, все факторы, которые могли ухудшить ситуацию, случились и наложились один на другой - санкции, дешевеющая нефть, слабость и несбалансированность российской экономики, а также необъяснимые действия Центрального банка.

"Все это привело к тому, что рубль перестал интересовать всех сколько-нибудь активных инвесторов или участников экономической жизни, кроме самых пассивных физических лиц, которые либо не имеют накоплений, либо сидят в рублях и даже не в курсе того, что сейчас происходит. Сколько такая ситуация продлится и как из нее выходить уже прогнозировать трудно. Я боюсь, что здесь могут помочь какие-нибудь радикальные, в первую очередь управленческие меры", - добавил Денис Елаховский.