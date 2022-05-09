Военная техника направляется в Печатники после парада Победы

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Боевые машины уже направляются на базу временного размещения, которая находится в парке "Печатники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.