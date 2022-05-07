Военный эксперт рассказал о достоинствах модернизированного танка Т-72

Подготовка к параду Победы продолжает вестись в столице. Вместе с телеканалом Москва 24 за процессом наблюдает военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Он рассказал о том, почему танки Т-72, впервые выпущенные в 1972 году, все еще состоят на вооружении в России. По словам эксперта, самая дорогая деталь в любом танке – это бронекапсула. Если она физически не повреждалась, то может служить более 50 лет. При этом бронекапсулу могут модернизировать.

Такая эволюция происходит и с танками Т-72. Машина претерпела уже три таких модификации. На сегодняшний день танки Т-72 являются одними из наиболее эффективных и массовых боевых машин в российской армии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.