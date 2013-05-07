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Новости

07 мая 2013, 08:25

Столичные салоны красоты примут ветеранов бесплатно

Столичные салоны красоты примут ветеранов бесплатно

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Столичные салоны красоты в преддверии дня Победы абсолютно бесплатно помогают ветеранам выбрать прическу, сделать укладку или покрасить волосы. Главное, чтобы фронтовики в праздничный день действительно чувствовали себя победителями.


Кроме того, в честь праздника ветераны смогут бесплатно воспользоваться наземным общественным транспортом и аэроэкспрессами. Школьники и студенты будут приходить домой к тем, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться. А лежачие больные получат материальную помощь от правительства Москвы. На эти цели выделено около полутора миллионов рублей.
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