Столичные салоны красоты примут ветеранов бесплатно

Столичные салоны красоты в преддверии дня Победы абсолютно бесплатно помогают ветеранам выбрать прическу, сделать укладку или покрасить волосы. Главное, чтобы фронтовики в праздничный день действительно чувствовали себя победителями.



Кроме того, в честь праздника ветераны смогут бесплатно воспользоваться наземным общественным транспортом и аэроэкспрессами. Школьники и студенты будут приходить домой к тем, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться. А лежачие больные получат материальную помощь от правительства Москвы. На эти цели выделено около полутора миллионов рублей.