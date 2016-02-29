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29 февраля 2016, 08:15

Происшествия

На юго-западе Москвы произошла серьезная авария

На юго-западе Москвы произошла серьезная авария

Губительная встреча: на Балаклавском проспекте столкнулись две машины

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Обстоятельства смертельной аварии на юго-западе Москвы выясняют следователи. На Балаклавском проспекте столкнулись две легковые иномарки, передает телеканал "Москва 24".

Два человека погибли и еще двое, женщина и ребенок, пострадали. По словам очевидцев, один из автомобилей двигался от Севастопольского проспекта в сторону Азовской улицы со значительным превышением скорости, около 120 километров в час. В результате водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение. От удара автомобиль отбросило на тротуар.

Два человека, находившиеся в машине, оказались зажаты в салоне и скончались на месте. Другая иномарка отлетела в правый ряд. Водитель и пассажир чудом остались живы: женщина за рулем была не пристегнута, а ребенок в нарушение правил ехал на переднем сиденье без детского кресла. Они были срочно госпитализированы.
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